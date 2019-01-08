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''Стоять насмерть!'' Украине предрекли ''войну'' с РПЦ из-за Томоса

2.4тЧитать материал на украинском

Украина из-за получения Томоса окажется под серьезным давлением Москвы, которая будет бороться насмерть, пытаясь построить на церковном конфликте между странами мощную пропаганду.

Однако у Украины есть возможность уменьшить влияние "русской церкви", заявил российский коллега Константин Эггерт в комментарии украинскому коллеге Виталию Портникову, сообщило "Радио Свобода".

"Если будет предложена интересная, открытая навстречу людям церковь, учитывающая мнение людей, основанная на приходах, на инициативе снизу, то влияние русской церкви будет сокращаться. Понятно, что создана единая национальная церковь, благословленная первым по чести православным патриархатом в мире. Конечно, постепенно это будет работать именно на пользу этой церкви", – сказал Эггерт.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

dbelyaev.ru

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"Люди будут говорить: это наша церковь, это наша страна, мы в нее и пойдем, мы православные, это все сделано для нас. Поэтому исторически ясно, что шаг, сделанный Константинополем, объединительный собор, будущий Томос – это очень большой исторический сдвиг в будущее", – добавил журналист.

Он отметил, что РПЦ в данном случае должна решить, хочет ли она сохраниться на территории Украины.

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"Ясно, что из Москвы сейчас будут оказывать очень серьезное давление, чтобы стоять насмерть, ничего не отдавать, противостоять, потому что на этом конфликте будет строиться пропаганда, причем очень удачная. Ведь средний русский человеком скажет вам: Путин, мягко говоря, не очень хороший человек, все это ужасно, вокруг воруют, может быть, надо прекратить все эти войны, но главное, чтобы не было Майдана. Так вот, вся история церковного противостояния сейчас будет тотально вписана в этот главный посыл. То, что происходит сейчас между Константинополем, Киевом и Москвой, — это такое продолжение Майдана. Вы хотите этого? Нет, не хотите. Значит, любите Путина, любите патриарха, любите ту церковь, которая у вас есть, а другой у вас не будет. Вот что сейчас важно", – резюмировал Эггерт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Место
УкраинаКиев
Теги
ТомосРПЦ
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
РПЦ себя дискредитировала и не справилась с заданием по Украине, поэтому кацапам пора подумать о создании новой Мокшануто-Чухнявой церкви всех лишнехромосомных!
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Галицький Данило
Галицький Данило
Главное, штобы не было Майдана, будет Институт Приблагороднишних Шлюх! И пук Авроры! На параше НИКОГДА, НИКОГДА! не будет Майдана этому поголовью милее пойти пограбить, поубивать, разрушить, насрать в своей избухе, если дали по зубам за её пределами, оно это поголовье уже на низком старте. Будет Кырыло с Хуйлом висеть подвешанными за лапти, а остальное быдло, как всегда в этом гадюшнике будут пить и сосать кровь друг дружке. Аминь!!!
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
МЫШЕБРАТЬЯМ пламенный приказ : СОСАТЬ !
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