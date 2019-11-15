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15 ноября • обновлено в 17:40
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Столкнулись поезд и грузовик: в Одессе произошло жесткое ДТП

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Грузовик Volvo и товарный поезд столкнулись на железнодорожной станции Одесса-Порт днем 15 ноября.

Водитель грузовика выехал на переезд на запрещенный сигнал, шлагбаумы также были закрыты. В этот момент навстречу грузовику двигался товарный состав из 10 вагонов, сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

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ДТП с грузовиком, иллюстративное фото

pushkinska.net

В результате ДТП товарняк смял кузов грузовика, небольшие повреждения получил и железнодорожный транспорт.

Люди в аварии не пострадали.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Чехии автобус с украинцами влетел в поезд. В результате пострадало много человек, один украинец погиб.

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Место
Украина Одесса
Тег
ДТП в Одессе
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