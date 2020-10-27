Степанов заговорил об 1 миллионе тестирований на COVID-19 за месяц

Министерство здравоохранения Украины намерено увеличить количество тестирований на COVID-19 среди населения до 1 миллиона в месяц.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, достичь такого охвата можно благодаря новому методу экспресс-диагностики (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В то же время Степанов отметил, что украинские ученые также разработали эффективную тест-систему, которая будет использоваться в лабораториях.

"Сейчас мы дошли уже почти до 40 000 тестирований. В соответствии с нашими возможностями, которые у нас есть, до середины ноября мы должны выйти на 50 тыс. тестирований в сутки. Далее – до 75 тыс. тестирований до конца года. Удовлетворяет ли нас в полном объеме такое количество тестирований, исходя из динамики заболеваемости? Конечно, не удовлетворяет. Конечно, мы понимаем, что нам надо добавлять другие методы диагностики COVID-19", – пояснил министр.

"Что мы еще планируем ввести? Сейчас заканчиваются испытания наших украинских тест-систем для определения антигена методом ИФА. Таким образом мы можем существенно увеличить количество тестирований. Второй метод – это экспресс-метод определения антигена", – добавил Степанов.

Он отметил, что эти тесты только появились в мире буквально месяц назад. Поэтому украинская власть сейчас провела переговоры с компаниями-поставщиками на предмет того, какое количество тестов они смогут привезти в нашу страну.

"В наших планах – довести количество тестирований таким экспресс-методом до миллиона тестирований в месяц", – подытожил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов рассказывал, что новейшие украинские тест-системы на антиген станут определенной заменой ПЦР и позволят увеличить охват людей диагностикой. Разработку уже внесли в специальный стандарт, чтобы начать применение.