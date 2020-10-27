Степанов заговорил об 1 миллионе тестирований на COVID-19 за месяц
Сейчас в Украине ежедневно делают примерно 40 тысяч проверок
До конца года Минздрав намерен выйти на 75 тысяч
Рекордный план Степанова станет возможным благодаря новому зарубежному методу
Министерство здравоохранения Украины намерено увеличить количество тестирований на COVID-19 среди населения до 1 миллиона в месяц.
Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, достичь такого охвата можно благодаря новому методу экспресс-диагностики (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В то же время Степанов отметил, что украинские ученые также разработали эффективную тест-систему, которая будет использоваться в лабораториях.
"Сейчас мы дошли уже почти до 40 000 тестирований. В соответствии с нашими возможностями, которые у нас есть, до середины ноября мы должны выйти на 50 тыс. тестирований в сутки. Далее – до 75 тыс. тестирований до конца года. Удовлетворяет ли нас в полном объеме такое количество тестирований, исходя из динамики заболеваемости? Конечно, не удовлетворяет. Конечно, мы понимаем, что нам надо добавлять другие методы диагностики COVID-19", – пояснил министр.
"Что мы еще планируем ввести? Сейчас заканчиваются испытания наших украинских тест-систем для определения антигена методом ИФА. Таким образом мы можем существенно увеличить количество тестирований. Второй метод – это экспресс-метод определения антигена", – добавил Степанов.
Он отметил, что эти тесты только появились в мире буквально месяц назад. Поэтому украинская власть сейчас провела переговоры с компаниями-поставщиками на предмет того, какое количество тестов они смогут привезти в нашу страну.
"В наших планах – довести количество тестирований таким экспресс-методом до миллиона тестирований в месяц", – подытожил Степанов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов рассказывал, что новейшие украинские тест-системы на антиген станут определенной заменой ПЦР и позволят увеличить охват людей диагностикой. Разработку уже внесли в специальный стандарт, чтобы начать применение.