Степанов призвал работать удаленно во время карантина

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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  • Кабмин рекомендовал украинцам работать из дому

  • Это касается сотрудников частных и государственных организаций

  • Так можно максимально ограничить контакты между людьми

Работа из дому

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что еще 13 октября украинцам было рекомендовано переходить на удаленный режим работы.

Во время ежедневного брифинга 1 ноября он подчеркнул, что рекомендации в постановлении Кабинета министров касаются всех компаний и организаций независимо от формы собственности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, субъектам хозяйствования советовали максимально изменять время начала и окончания работы. Это также касается органов местного самоуправления и органов власти.

Степанов отметил, что это делается для того, чтобы максимально уменьшить контакты между людьми.

"Когда мы уменьшаем контакты между людьми, мы разрываем эту цепь передачи инфекции", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, спонедельника, 2 ноября, в Украине начнет действовать новое деление на карантинные зоны, введенное в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

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