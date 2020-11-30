Степанов – после проверок больниц: я бы уже сегодня уволил некоторых главврачей

После проверки больниц в Украине, где лечат больных с COVID-19, некоторые главы медучреждений могут быть уволены.

Об этом на брифинге в понедельник, 30 ноября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Не исключаю, что будем обращаться по некоторым руководителям учреждений к владельцам относительно увольнения этих руководителей. Со своей стороны, я могу предварительно сказать, если бы все больницы подчинялись Минздраву, и у нас были бы полномочия, то некоторых руководителей я бы освободил уже сегодня утром в первый рабочий день после посещения всех этих больниц, о которых мне сообщили заместители и которые я увидел лично", – отметил чиновник.

Напомним, что глава Минздрава Максим Степанов без предупреждения провел проверку больниц в Житомире, где лечат больных с COVID-19, и обнаружил там нарушения. Также незапланированной инспекцией на Киевщине занялись его заместитель Ирина Микичак, а главный санитарный врач Виктор Ляшко проверил больницы в Черкасской области.

"Я, посетив областную больницу города Житомира, где у нас, согласно статистике, 117 свободных коек с кислородом – оказалось, что это не совсем соответствует действительности. На этих кроватях сейчас лечатся другие больные, после инсульта, после инфаркта, которые иногда требуют кислородной терапии. Итак, вместо 117 было 66 свободных коек. но, все же, свободные кровати есть, но это искажает статистику. Мы сведем все в одну справку и сообщим о результатах. Не исключаю, что будем обращаться по некоторым руководителям учреждений, к владельцам об увольнении этих руководителей", – добавил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в больнице на Львовщине из-за отсутствия электричества умерли двое пациентов с COVID-19. Позже Степанов сказал, что из-за гибели двух пациентов в Жовковской районной больнице в Украине начнут проверку оборудования в медучреждениях.