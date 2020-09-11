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Степанов о рекорде по COVID-19: украинцы должны смириться с новой реальностью

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
12,8 т.
Степанов о рекорде по COVID-19: украинцы должны смириться с новой реальностью

Только соблюдение правил предосторожности поможет в борьбе с растущим числом новых зараженных коронавирусом (COVID-19).

Так, для ТСН министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал новый суточный "рекорд" в нашей стране – 3144 случая заражения.

"Остановка коронавируса и уменьшение количества больных – путь один. Это соблюдение правил новой реальности, установленных в стране. Другого не существует. Вирус передается только таким путем", – сказал глава Минздрава.

Отметим, что по состоянию на утро пятницы, 11 сентября, в Украине официально подтверждены 148 756 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3144 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 11 сентября коронавирусом в Украине и мире заразились более 28,3 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 301 521 случай новых инфицированных.

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УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов
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