Стена или вода: оптическая иллюзия сломала мозг пользователям сети

Пользователям сети сломала мозг новая оптическая иллюзия, которая заставила усомниться, на фото изображен пруд или же стена.

Снимок, вызвавший споры, был опубликован пользователь Nguava на портале Reddit. На фото изображен необычный вид из его окна. Изначально кажется, что напротив высотки находится пруд. Но это не так.

Автор поста уверяет, что возле дома находится бетонная стена. Снимок удивил сеть, ведь многие пользователи наотрез отказывались верить, что на фото нет водоема.

"Ого, мой мозг воспринял грязь на стене за отражение здания в воде", "Я по-прежнему в растерянности, но где же стена?" – пишут в сети.

Интересно, что другие пользователи сразу же заметили стену, а вот разглядеть пруд не смогли.

Позже автор опубликовал снимок этого же места, но с другого ракурса, подтвердив, что на первом фото — ничто иное как бетонная стена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярную cоциальную сеть Twitter озадачила новая оптическая иллюзия, напоминающая шею с короткими волосами.