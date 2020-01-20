"Ставки выросли": адвоката Януковича назначили замдиректора ГБР

Адвоката беглого экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова назначили на должность заместителя директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.

Об этом она сама сказала в официальном видеообращении, обнародованном пресс-службой ГБР в понедельник, 20 января, (чтобы посмотреть, досскролльте новость до конца).

"Как только мы начали придерживаться требований закона, формировать состав по расследованию дел Майдана из независимых следователей, каждому из которых я посмотрела в глаза, активизировали ход расследования громких дел, появилась волна грязи. Ставки выросли", – возмутилась она.

Адвоката Януковича назначили замдиректора ГБР averlex.com.ua

"Сообщаю, комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, кандидаты прошли спецпроверку и приказы об их назначении были подписаны", – акцентировала она.

Венедиктова также прокомментировала скандал с адвокатом Януковича. "Повторяю, что подразделение, которое расследует дела Майдана, подчиняется исключительно директору ГБР. Принято все меры во избежание конфликта интересов. Вижу прямую связь между расследованиями громких дел и информационной атакуойна ГБР из-за кадровых назначений", – добавила она.

Директор ГБР заверила, что правоохранительный орган "не играет в политику и его задание – навести порядок".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее родные Небесной сотни обратились к президенту Украины, спикеру Верховной Рады и к главе ГПУ из-за возможного назначения Бабикова в ГБР.

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