Главная Новости
20 января • обновлено в 18:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Ставки выросли": адвоката Януковича назначили замдиректора ГБР

2.2т
Читать материал на украинском

Адвоката беглого экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова назначили на должность заместителя директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.

Об этом она сама сказала в официальном видеообращении, обнародованном пресс-службой ГБР в понедельник, 20 января, (чтобы посмотреть, досскролльте новость до конца).

"Как только мы начали придерживаться требований закона, формировать состав по расследованию дел Майдана из независимых следователей, каждому из которых я посмотрела в глаза, активизировали ход расследования громких дел, появилась волна грязи. Ставки выросли", – возмутилась она.

Новости
Займется делами Майдана: адвокат Януковича успешно прошел комиссию в ГБР

Адвоката Януковича назначили замдиректора ГБР

Адвоката Януковича назначили замдиректора ГБР

averlex.com.ua

"Сообщаю, комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, кандидаты прошли спецпроверку и приказы об их назначении были подписаны", – акцентировала она.

Венедиктова также прокомментировала скандал с адвокатом Януковича. "Повторяю, что подразделение, которое расследует дела Майдана, подчиняется исключительно директору ГБР. Принято все меры во избежание конфликта интересов. Вижу прямую связь между расследованиями громких дел и информационной атакуойна ГБР из-за кадровых назначений", – добавила она.

Директор ГБР заверила, что правоохранительный орган "не играет в политику и его задание – навести порядок".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее родные Небесной сотни обратились к президенту Украины, спикеру Верховной Рады и к главе ГПУ из-за возможного назначения Бабикова в ГБР.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Ирина Венедиктова Виктор Янукович
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
40
3
Смешно
2
Интересно
10
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ой! А как же скакуны теперь? Ведь придётся всё рассказывать: кто стрелял, куда стрелял! Парубий, Пашинский, Тягнибок. ...Как им теперь? Отбрешутся?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
филя филя
филя филя
петька, берегись теперь))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги