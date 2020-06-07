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7 июня • обновлено в 09:49
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Тимур Григоренко

В Украине почти 27 тысяч заразились COVID-19: статистика Минздрава на 7 июня

  • В стране официально подтверждено 26 999 случаев заражения COVID-19

  • За минувшие сутки прибавилось 242 новых зараженных

  • Всего зафиксировано 788 летальных случаев

18.8т
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В Украине состоянием на утро 7 июня, официально подтверждено 26 999 случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Из них 485 было выявлено за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные с сайта СНБО.

Количество смертей от COVID-19 в Украине достигло 788 (+11 за сутки), тогда как выздороветь от заболевания удалось уже 12 054 (+242 за сутки).

Напомним, что 6 июня в Украине было официально подтверждено 26 514 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также Киев установил новый антирекорд: COVID-19 заразились еще 83 человека, в том числе 11 медиков.

В Украине почти 27 тыс. человек заразились: статистика Минздрава на 7 июня

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАН дали прогноз по всей Украине: в течение следующей недели Киев выйдет на плато по количеству заболевших коронавирусом, а на Киевщине и Буковине начнется медленный спад.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения СНБО
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Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 26 999.

    Вылечились: 12 054. Умерли: 788.

  • В мире заболели около 7 млн человек, погибли – почти 399 тысяч.

  • Еще две области Украины решили усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

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