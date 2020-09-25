Коронавирус в Украине пересек отметку в 190 тысяч больных: статистика Минздрава на 25 сентября
По состоянию на утро пятницы, 25 сентября, в Украине официально подтвержден 191 671 случай коронавирусной инфекции. Из них 3565 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 3827 человек (+70 за сутки), а 85 133 пациента (+1 675) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре сообщили о сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Из-за роста тяжелых больных в отделении реанимации больницы имени Мечникова уже заняты все койки.