COVID-19 в Украине снова заболели более 7 тысяч человек: статистика Минздрава на 24 октября
По состоянию на утро субботы, 24 октября, в Украине официально подтверждены 337 410 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7014 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 6289 человек (+125 за сутки), а 139 755 пациентов (+2177) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
Новость дополняется...
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал сценарии с COVID-19 в Украине и условия для полного локдауна. Наихудшая ситуация будет, когда количество больных достигнет 20 тысяч в сутки.