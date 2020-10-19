Коронавирусом в Украине заразились более 300 тысяч человек: статистика Минздрава на 19 октября

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 19 октября, в Украине официально подтверждены 303 638 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 766 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 5673 человека (+66 за сутки), а 126 489 пациентов (+1112) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В больницы было госпитализировано 644 пациентов. За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 25 739 человек.

Министр сообщил, что 17 октября был зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса среди детей. В Ивано-Франковской области скончался восьмилетний мальчик с положительным тестом на COVID-19.

Больше всего больных прибавилось в:

  • Харьковской области – 595

  • Киеве – 385

  • Одесской области – 350

  • Житомирской области – 308

  • Львовской области – 368

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что делать, если в больнице требуют деньги за лечение COVID-19. Он подчеркнул, что лечение от коронавируса полностью финансируется государством.

УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов