В Украине прибавилось почти 2,5 тыс. больных коронавирусом: статистика Минздрава на 14 сентября

По состоянию на утро понедельника, 14 сентября, в Украине официально подтверждены 156 797 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 462 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 3 211 человек (+33 за сутки), а 69 543 пациента (+650) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с полуночи 14 сентября начало действовать новое эпидемиологическое зонирование. Столица Украины – Киев – попала в "оранжевую" зону.

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