В Украине впервые более 3 тысяч больных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 11 сентября

По состоянию на утро пятницы, 11 сентября, в Украине официально подтверждены 148 756 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 144 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 3 076 человек (+53 за сутки), а 67 005 пациентов (+1 128) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 50 898 человек.

За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 обнаружили:

Киев – 404

Тернопольская область – 302

Одесская область – 283

Харьковская область – 280

Хмельницкая область – 198

Львовская область – 174

Ивано-Франковская область – 151

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с полуночи 14 сентября начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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