В Украине впервые более 3 тысяч больных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 11 сентября

Коронавирусом в Украине за сутки заразился 3144 человека
Скончались от болезни еще 53 пациента, выздоровели – 1128
Больше всего больных обнаружили в Киеве – 404
По состоянию на утро пятницы, 11 сентября, в Украине официально подтверждены 148 756 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 144 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту.
От COVID-19 в стране умерли уже 3 076 человек (+53 за сутки), а 67 005 пациентов (+1 128) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 50 898 человек.
За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 обнаружили:
Киев – 404
Тернопольская область – 302
Одесская область – 283
Харьковская область – 280
Хмельницкая область – 198
Львовская область – 174
Ивано-Франковская область – 151
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с полуночи 14 сентября начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся