В Украине уже более 145 тысяч больных COVID-19: статистика Минздрава на 10 сентября

Степанов озвучил статистику по коронавируса в Украине. Коллаж

По состоянию на утро четверга, 10 сентября, в Украине официально подтверждены 145 612 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2582 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 3023 человека (+44 за сутки), а 65 877 пациентов (+1174) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 55 503 человека.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 339, в Киеве – 298, Тернопольской – 251, Львовской – 183, Хмельницкой – 142.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Тернопольской области из-за большого количества новых зараженных COVID-19 кареты скорой помощи часами ждут, чтобы госпитализировать пациентов.

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