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8 апреля • обновлено в 10:01
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Старейший иерарх УГКЦ умер с симптомами COVID-19

8.7т
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В США на 95-м году жизни скончался епископ Украинской греко-католической церкви, владыка-эмерит Стефан Сулик. Он был госпитализирован с признаками COVID-19.

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Священнослужитель был самым старейшим епископом УГКЦ. Об этом в Facebook сообщил митрополит Филадельфийский Борис Гудзяк.

"Прошу Ваших молитв за нашего митрополита-eмерита Стефана Сулика. Несколько часов назад, 95-летнего владыку Стефана завезли в госпиталь. У него все признаки COVID-19 и все анализы самые серьезные. Врачи оказывают так называемый comfort care", – написал он.

Стефан Сулик

Стефан Сулик

Стефан Сулик родился 2 октября 1924 года. В 1944 году окончил школу в Самборе. После семья эмигрировала в Германию и США. Рукоположен в священники 14 июня 1952 года в Филадельфии.

29 декабря 1980 года Папа Римский Иоанн Павел II назначил Сулика архиепископом и митрополитом Филадельфийским. Епископская хиротония состоялась 1 марта 1981 года.

29 ноября 2000 года Папа Иоанн Павел II принял отречение Стефана Сулика в связи с достижением им возраста 75 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области умер 57-летний священник, у которого первым в регионе диагностировали COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
церковь
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