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Стало известно о смерти скандального украинского экс-ректора

27.6тЧитать материал на украинском

Бывший ректор Национальной академии государственной налоговой службы Украины Петр Мельник скончался в воскресенье, 16 декабря, на 62-м году жизни.

О смерти сообщил в Facebook юрист Игорь Черезов. По его словам, экс-ректор так и не дождался полного оправдания.

"Сегодня ушёл из жизни настоящий украинец, основатель Ирпенской налоговой академии, трижды депутат Верховной Рады, истинный патриот, и просто замечательный человек – Мельник Петр Владимирович. Сердце не выдержало", – написал он.

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Петр Мельник

Петр Мельник

NewsOne

Как уточняет "Україна молода", родственники Мельника сообщили, что смерть наступила в больнице "Феофания" от двусторонней пневмонии.

По словам Черезова, Мельник мечтал об окончании всех судебных тяжб, но так этого и не дождался. "Наши соболезнования всем родным и близким", – написал юрист под их общим фото.

Стало известно о смерти скандального украинского экс-ректора

Фокус.ua

Напомним, в 2013 году Мельника задержали за взяточничество. Экс-ректор требовал 40 и 80 тысяч гривен за поступление в Национальную академию государственной налоговой службы Украины. Позже стало известно также о подозрении в растрате имущества на сумму больше 33 млн гривен.

В связи с проблемами со здоровьем, на него одели электронный браслет и посадили под домашний арест, из-под которого Мельнику удалось сбежать.

В 2017 году скандального экс-ректора оправдали по факту получения неправомерной выгоды и отчуждения государственного имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего против Мельника было открыто 4 уголовных дела.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Петр Мельник
Место
Украина
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Белый господин
Белый господин
В статье написано взяточник и настоящий украинец. Кто-то не согласен с Обозом?
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Науменко Адександр
Науменко Адександр
Еще один яркий пример размена наивным человеческим существом истины на регалии, звания, побрякушки и бабло!
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Гулак Юрий
Гулак Юрий
De mortuis aut bene, aut nihil ( про мертвих говорять або добре , або нічого ) !Я промовчу ; так буде чесно !
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Гулак Юрий, Або нiчого,окрiм правди. Чому усі знають тільки скорочену версію...
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