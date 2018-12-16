Стало известно о смерти скандального украинского экс-ректора

Бывший ректор Национальной академии государственной налоговой службы Украины Петр Мельник скончался в воскресенье, 16 декабря, на 62-м году жизни.

О смерти сообщил в Facebook юрист Игорь Черезов. По его словам, экс-ректор так и не дождался полного оправдания.

"Сегодня ушёл из жизни настоящий украинец, основатель Ирпенской налоговой академии, трижды депутат Верховной Рады, истинный патриот, и просто замечательный человек – Мельник Петр Владимирович. Сердце не выдержало", – написал он.

Петр Мельник NewsOne

Как уточняет "Україна молода", родственники Мельника сообщили, что смерть наступила в больнице "Феофания" от двусторонней пневмонии.

По словам Черезова, Мельник мечтал об окончании всех судебных тяжб, но так этого и не дождался. "Наши соболезнования всем родным и близким", – написал юрист под их общим фото.

Фокус.ua

Напомним, в 2013 году Мельника задержали за взяточничество. Экс-ректор требовал 40 и 80 тысяч гривен за поступление в Национальную академию государственной налоговой службы Украины. Позже стало известно также о подозрении в растрате имущества на сумму больше 33 млн гривен.

В связи с проблемами со здоровьем, на него одели электронный браслет и посадили под домашний арест, из-под которого Мельнику удалось сбежать.

В 2017 году скандального экс-ректора оправдали по факту получения неправомерной выгоды и отчуждения государственного имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего против Мельника было открыто 4 уголовных дела.