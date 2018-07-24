"Вспоминают вкус шоколада": в Крыму пожаловались на жизнь под Россией

Цены на продукты в оккупированном Крыму выше украинских 2,5 раза, а их качество оставляет желать лучшего.

"80% продуктов в Крыму - российского производства. Понятно, что в магазинах можно найти и продукты украинского производства. Что касается каких-то европейских товаров, не могу сказать, может, тоже есть", – рассказал в интервью OBOZREVATEL крымский блогер Леонид Кузьмин.

По его словам, в 2015-2016 годах крымчане часто ездили на материковую часть Украины за продуктами, пока власти не заставили в обязательном порядке поменять автомобильные номера с украинских на российские, но даже сейчас люди едут закупать еду.

"На пропускных пунктах даже есть список, что нельзя завозить. Например, мясо и молочную продукцию нельзя провозить без вакуумной упаковки, в ином случае продукты выкидываются. В принципе, все везут с собой сладости – торты, конфеты все везут. Конечно, можно как-то спрятать и провезти какие-то продукты, никто там особо не ищет их", – рассказывает блогер.

Цены в Крыму действительно выросли, говорит Кузьмин, по сравнению с украинскими, продукты на аннексированном полуострове стали дороже в 2,5 раза, но качество продукции очень сильно отличается от украинских.

"У большинства есть ностальгия за вкусными украинскими продуктами, люди помнят, и сейчас сравнивают российских шоколад и украинский, это просто несравнимая по вкусу продукция. В Крыму все дороже и молочная продукция, и мясная. На овощи и фрукты цены значительно выше. Вот в Украине персик сейчас по 30 грн за килограмм, то в Крыму он будет стоить 120-150 руб (50-60 грн)", – отметил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала 2018 года существенно выросли цены на ряд популярных продуктов.