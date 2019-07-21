Справились за 2 часа: на одном из участков уже проголосовали 100% избирателей

В воскресенье, 21 июля, на участке для выборов в парламент в Днепропетровской области спустя 2 часа после его открытия проголосовали все 100% избирателей.

Закрепленные за участком №120852 жители успели отдать свой голос до 9:50 часов, сообщили на сайте гражданского движения "Опора".

"Участок находится в государственном учреждении "Покровский исправительный центр №79". В список были включены 96 граждан", – уточнили в организации.

Урна для голосования Украинская правда

По состоянию на 10 утра, вовремя не открылись 2 участка. Часом ранее закрытыми оставались целых 8.

Как писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 июля, в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Проголосовать могут только граждане Украины, которые на день их проведения достигли 18 лет. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!