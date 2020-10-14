Список эпицентров коронавируса в Украине возглавила Харьковщина

Состоянием на утро, 14 октября, Харьковская область стала лидером по числу новых зараженных коронавирусом (COVID-19) – 637 (всего 26 262).

Также много новых инфицированных в Киеве – 422 (28 512) и Львовской области – 345 (23 474). Об этом говорят данные сайта СНБО.

Добавим, что на Харьковщине за минувшие сутки от болезни умерло 8 пациентов (всего 427), а выздоровели 57 (5279). В Киеве за сутки зафиксировали 21 летальный случай (518), а побороли болезнь – 268 (10 229).

На Львовщине умерли 12 человек (649), а выздоровели – 75 (8 989).

Отметим, что всего в Украине официально подтверждены 276 177 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 590 – обнаружены за прошедшие сутки, 13 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые КПИ имени Игоря Сикорского рассказали, что в Украине в начале осенне-зимнего периода количество новых больных коронавирусом может достичь числа в 7800 за сутки.