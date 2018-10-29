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В ООС попросили людей на Донбассе сидеть дома: подробности спецоперации

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Жители Краматорска могут свободно передвигаться по городу, однако им лучше иметь при себе документы на период проведения превентивных мероприятий по противодействию террористическим и диверсионным угрозам 31 октября и 1 ноября.

Об этом OBOZREVATEL сообщил представитель пресс-центра Операции Объединенных сил, заверив, что никто не приказывал местным жителям сидеть дома.

"Людям не следует этого бояться, они могут передвигаться по городу, но должны иметь при себе документы. Сидеть в доме - это дело каждого. Насущная необходимость - школа, работа, еще что-то. Это только совет, никто не говорит, сидеть дома и не ходить. Каждый человек может решать по своему усмотрению, что ему делать", - пояснили в пресс-центре ООС.

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В то же время нам не смогли подробно объяснить, какие именно мероприятия будут проводиться правоохранительными органами, ссылаясь на секретность этих действий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео уничтожения позиций террористов на Донбассе. В результате мощного ответа ВСУ погибли трое оккупантов.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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