Специально для "царей": в сети показали "отремонтированную" поликлинику в оккупированном Крыму

В городе Севастополь (оккупированный Россией Крым) "отремонтировали" здание детской поликлиники на улице Ленина, на самом деле ничего не сделав и повесив ужасный баннер с нарисованным фасадом дома, окнами и балконами.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В оккупированном Севастополе "отремонтировали" здание детской поликлиники на Ленина. Говорят, во всем городе, когда приезжают цари, работает компания "баннер-бум", – написал он.

"Отремонтированная" поликлиника в Крыму Telegram/Анатолий Штефан

"Отремонтированная" поликлиника в Крыму Telegram/Анатолий Штефан

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму забили тревогу из-за упадка медицины. Дело в том, что в Ливадийский больнице не было даже тонометров и денег на их покупку.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!