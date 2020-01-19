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19 января • обновлено в 04:42
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Специально для "царей": в сети показали "отремонтированную" поликлинику в оккупированном Крыму

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В городе Севастополь (оккупированный Россией Крым) "отремонтировали" здание детской поликлиники на улице Ленина, на самом деле ничего не сделав и повесив ужасный баннер с нарисованным фасадом дома, окнами и балконами.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В оккупированном Севастополе "отремонтировали" здание детской поликлиники на Ленина. Говорят, во всем городе, когда приезжают цари, работает компания "баннер-бум", – написал он.

"Отремонтированная" поликлиника в Крыму

"Отремонтированная" поликлиника в Крыму

Telegram/Анатолий Штефан

"Отремонтированная" поликлиника в Крыму

"Отремонтированная" поликлиника в Крыму

Telegram/Анатолий Штефан

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму забили тревогу из-за упадка медицины. Дело в том, что в Ливадийский больнице не было даже тонометров и денег на их покупку.

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Автор
Яра Дорош
Место
Украина Севастополь
Тег
Крым
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Х Елена
Х Елена
В который раз замечаю, что чаще всего о неких "царях" трандычат в УССРских СМИ. Знакомая тактика - сначала любая планируемая гнусность "запускается" на вербальном уровне.
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Крым Андрей
Крым Андрей
А то, что на время ремонта здание прикрыли, как например тот же Дом профсоюзов в Киеве, который мощная европейская держава 4 года мурыжила, этому "охфицеру ВСУ" с дивана, в череп конечно не приходило? Во страна стала! Что не "деятель", то идиот.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Крым Андрей, за пять лет там можно было весь Крым заново построить))))))))))))))))ха ха ха)))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Круто)))))
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