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7 декабря • обновлено в 08:05
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Спаситель человечества? Ученые сделали странное заявление об алкоголе

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Способность усваивать алкоголь спасла предков человека от вымирания.

К такому выводу пришли ученые из Университета Эксетера в Великобритании. Об этом сообщает Phys.org.

Отмечается, что примерно 10 миллионов лет назад различные виды приматов конкурировали друг с другом за пищу и ресурсы. И некоторые группы ели незрелые плоды, которые были способны переварить. Это якобы давало им преимущество перед остальными обезьянами.

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Ученые заявили, что алкоголь спас человечество

Ученые заявили, что алкоголь спас человечество

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В то же время перезрелые плоды организм обезьян не мог усваивать – это вызывало у них сильные отравление из-за наличия там этилового спирта.

"Однако в какой-то момент появляется адаптация, которая дала предкам человека возможность есть такие фрукты", – утверждают ученые.

Они напомнили, что разделение линий шимпанзе и человека произошло примерно 5,5 миллиона лет назад. И это объясняет, почему некоторые виды современных обезьян тоже способны перерабатывать алкоголь.

Хотя, признают исследователи, концентрация спирта в ферментированных растительных тканях составляет только 1-4 процента – намного ниже, чем во многих современных алкогольных напитках.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие исследователи рассказали о безопасной дневной дозе алкоголя: для мужчин в день она составляет 24 грамма, а для женщин – не более 12 грамм.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Здоровье
Место
Великобритания
Тег
алкоголь
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