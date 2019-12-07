Спаситель человечества? Ученые сделали странное заявление об алкоголе

Способность усваивать алкоголь спасла предков человека от вымирания.

К такому выводу пришли ученые из Университета Эксетера в Великобритании. Об этом сообщает Phys.org.

Отмечается, что примерно 10 миллионов лет назад различные виды приматов конкурировали друг с другом за пищу и ресурсы. И некоторые группы ели незрелые плоды, которые были способны переварить. Это якобы давало им преимущество перед остальными обезьянами.

Ученые заявили, что алкоголь спас человечество reactor.cc

В то же время перезрелые плоды организм обезьян не мог усваивать – это вызывало у них сильные отравление из-за наличия там этилового спирта.

"Однако в какой-то момент появляется адаптация, которая дала предкам человека возможность есть такие фрукты", – утверждают ученые.

Они напомнили, что разделение линий шимпанзе и человека произошло примерно 5,5 миллиона лет назад. И это объясняет, почему некоторые виды современных обезьян тоже способны перерабатывать алкоголь.

Хотя, признают исследователи, концентрация спирта в ферментированных растительных тканях составляет только 1-4 процента – намного ниже, чем во многих современных алкогольных напитках.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие исследователи рассказали о безопасной дневной дозе алкоголя: для мужчин в день она составляет 24 грамма, а для женщин – не более 12 грамм.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!