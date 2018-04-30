В Украине хотят отменить "лишние" выходные

Украина может отказаться от переноса праздничных выходных дней, если они выпадают на субботу или воскресенье.

Также 9 мая может стать рабочим днем, заявил в комментарии "Апострофу" директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.

"Наше предложение о переносе выходного дня с 9 мая на 8-е остается актуальным. Украине следует отмечать годовщину завершения Второй мировой войны в Европе вместе со всей Европой, поэтому надо говорить о 8 мая как о выходном дне", - отметил Вятрович.

По его словам, эта идея будет предлагаться и в дальнейшем.

"Кроме того, мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, 9 мая является советским наследием, и его используют различные пророссийские и просоветские левые силы совсем не для чествования тех людей, которые победили нацизм, а чтобы напомнить о себе. Соответственно, 9 мая как выходной день, к сожалению, превратилось в прекрасный формат для разнообразных левых или пророссийских провокаций", - считает директор Украинского института национальной памяти.

Он выразил надежду, что парламент поддержит такую инициативу.

"Отмена 1 мая как выходного была в нашем первом предложении, в первом законопроекте. Но в ходе достаточно бурной дискуссии с представителями общественности мы решили пойти на компромисс и все-таки оставить 1 мая выходным днем", - пояснил Владимир Вятрович.

В то же время он добавил, что не доволен декоммунизацией праздников.

"Еще одно важное положение касается переноса выходных, если они выпадают на субботу или воскресенье. В этом году у нас снова есть четыре выходных, которые с этим связаны. В нашем законопроекте мы отказываемся от этой традиции. Следовательно, это также сократило бы количество выходных дней в году", - резюмировал директор УИНП.

Как сообщал "Обозреватель", ранее блогер рассказал, как в "ДНР" готовятся к 9 мая.