Будут в самолетах до конца! Украинцы с Бали выдвинули ультиматум

Более 100 украинских туристов, прилетевших с Бали, настроены сидеть в самолете до тех пор, пока топ-чиновники не разрешат им отправиться домой. Принудительной обсервации из-за пандемии коронавируса пассажиры не хотят.

Как сообщил OBOZREVATEL один из туристов Владимир Балич, сейчас на стоянке два самолета – по 30 и 80 человек соответственно. Люди находятся в тяжелых условиях – без продуктов, туалета и свежего воздуха.

"Мы вылетели с Бали в Катар, затем уже в Киев. Должны были вернуться домой примерно в 23:00 29 марта, а прилетели только в 03:30 ночи. Наш самолет задерживали еще в Дохе, просили подписать документы о добровольной обсервации, но мы отказались. По прилету сотрудники Нацгвардии и аэропорта сказали, что мы должны отправиться в отель "Козацький" на две недели", – рассказал Владимир Балич.

По его словам, пассажиры отказались от двухнедельной обсервации и предложили вариант самостоятельно отправиться на самоизоляцию, по своим домам. В ответ им снова сказали подписать документ, в котором идет речь, что все уведомлены о причинах и характере обсервации, о последствиях несоблюдения режима и т.д.

Пассажиров не выпускают из самолета

"Нам предложили два варианта – отель "Козацький" и еще один, но точно не помню название, он уже вроде занят. Проживание там будет для нас бесплатное, но вот питание за свой счет. Насколько мне известно, там недешево, что многим и не нравится... Сейчас мы находимся в самолете, просим связаться с нами кого-то из топ-чиновников, потому что местные правоохранители просто выполняют приказы и не могут принимать решения", – подчеркнул Балич.

Как писал OBOZREVATEL:

В аэропорту "Борисполь" вечером 29 марта приземлился борт с украинцами из Вьетнама, которые отказались от обсервации. После того, как украинцы вышли из самолета, они устроили стычки с полицией, пытаясь покинуть территорию аэропорта.

Отель "Козацький" опечатали, и туристов завели через черный ход. Украинцы уже показали первые кадры из отеля – в кранах течет ржавая вода и нельзя приносить свою еду.

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