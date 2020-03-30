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30 марта • обновлено в 11:47
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Будут в самолетах до конца! Украинцы с Бали выдвинули ультиматум

1.5т
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Более 100 украинских туристов, прилетевших с Бали, настроены сидеть в самолете до тех пор, пока топ-чиновники не разрешат им отправиться домой. Принудительной обсервации из-за пандемии коронавируса пассажиры не хотят.

Как сообщил OBOZREVATEL один из туристов Владимир Балич, сейчас на стоянке два самолета – по 30 и 80 человек соответственно. Люди находятся в тяжелых условиях – без продуктов, туалета и свежего воздуха.

"Мы вылетели с Бали в Катар, затем уже в Киев. Должны были вернуться домой примерно в 23:00 29 марта, а прилетели только в 03:30 ночи. Наш самолет задерживали еще в Дохе, просили подписать документы о добровольной обсервации, но мы отказались. По прилету сотрудники Нацгвардии и аэропорта сказали, что мы должны отправиться в отель "Козацький" на две недели", – рассказал Владимир Балич.

По его словам, пассажиры отказались от двухнедельной обсервации и предложили вариант самостоятельно отправиться на самоизоляцию, по своим домам. В ответ им снова сказали подписать документ, в котором идет речь, что все уведомлены о причинах и характере обсервации, о последствиях несоблюдения режима и т.д.

Пассажиров не выпускают из самолета

Пассажиров не выпускают из самолета

"Нам предложили два варианта – отель "Козацький" и еще один, но точно не помню название, он уже вроде занят. Проживание там будет для нас бесплатное, но вот питание за свой счет. Насколько мне известно, там недешево, что многим и не нравится... Сейчас мы находимся в самолете, просим связаться с нами кого-то из топ-чиновников, потому что местные правоохранители просто выполняют приказы и не могут принимать решения", – подчеркнул Балич.

Будут в самолетах до конца! Украинцы с Бали выдвинули ультиматум

Как писал OBOZREVATEL:

  • В аэропорту "Борисполь" вечером 29 марта приземлился борт с украинцами из Вьетнама, которые отказались от обсервации. После того, как украинцы вышли из самолета, они устроили стычки с полицией, пытаясь покинуть территорию аэропорта.

  • Отель "Козацький" опечатали, и туристов завели через черный ход. Украинцы уже показали первые кадры из отеля – в кранах течет ржавая вода и нельзя приносить свою еду.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Зробіть їм, нарешті, ПЛР-тести за їх рахунок з метою виявлення носіїв коронавірусу, і до побачення.
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Махно Володимир
Махно Володимир
дeбилы бeзмoзглые! вредители нации! на западе уже бы вас всех повязали и в тюрьму! мне стыдно, что у нас в стране есть такое тyпopылoе, безответственное быдлo, как эти что в самолете!
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Нация деб*лов
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