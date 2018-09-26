Почему ОУН пошла на сотрудничество с Абвером во время Второй мировой и как это было на самом деле.
Ещё во время Первой мировой войны некоторых немецких военных посетила мысль о тщетности бытия. Не то чтобы вот прямо всего бытия, конечно, но вот о некоторых правилах войны точно. Результатами этих размышлений стало изменение некоторыми немецкими подразделениями тактики ведения боевых действий: от "джентльменской" войны они перешли к войне диверсантской, с переодеванием в форму противника, работой в тылу, запугиванием и террором — иначе говоря, стали чем-то средним между обычными военными, элитными отрядами и партизанами. То есть — спецназом, пишет Юрий Гудыменко для ТСН.
Во время Второй мировой войны идея немцев получила логичное развитие, и при Абвере было создано подразделение спецназа для глубокой разведки и диверсионной войны: 800-й строительно-учебный ("учебный", как и "строительный" — для конспирации) батальон особого назначения, позже развёрнутый в полк, а ещё позже — в дивизию. Общепринятое название — "Бранденбург-800". Логика и задачи отряда легко узнавались даже по символике, в которой элегантно совмещались кинжал и театральная маска. "Брандербуржцы" часто переодевались в чужую форму, не чурались пыток, действовали жестоко, так что в плен их практически никогда не брали: спецназ Рейха действовал за гранью правил войны и — нередко — за гранью человечности как таковой. И враги относились к ним так же. Спецназ он спецназ и есть.
Несмотря на расовую идею и всё с ней связанное, руководство Абвера разрешило набирать в спецназ не-арийцев, ибо знание языка страны вторжения для диверсанта важно, как воздух. Воспользовавшись этим, на контакт с Абвером вышло руководство ОУН, которое в ожидании большой войны между Германией и СССР хотело воспользоваться моментом и обучить военному делу как можно больше людей, чтобы потом — если повезёт — при поддержке Рейха или без оной получить независимую Украинскую державу. С сильным и вооруженным разговаривают иначе, чем со слабым и беспомощным.
И Абвер договорился с ОУН. В 1941 году, перед атакой на СССР, 700 украинцев были зачислены в немецкий спецназ и распределены на две группы: "Юг" и "Север". В целях конспирации группа "Север" получила название "Нахтигаль", а "Юг" — "Роланд". "Нахтигаль" был первым иностранным легионом вермахта. Остальные были потом. Украинцы — мирный народ, ага.
"Нахтигаль" получил своё название вообще своеобразно. Дело в том, что когда батальон украинцев начал обучение, будущие спецназовцы-диверсанты организовали в расположении — внимание — хор! И назвали его милым украинским словом "Соловейко".
Немцы были… э-э-э… обескуражены происходящим. Спецназ и хор у них как-то не ассоциировались между собой. Но переубеждать этих странных украинцев Абвер особо не стал, и "Соловейко" так и закрепилось за одним из двух батальонов. Только по-немецки. "Соловей" — "Нахтигаль". А уж почему поющая птичка в немецком языке имеет название, по милозвучности схожее со звуком падающей лопаты — то уже их, немцев, проблемы.
С 22 июня 1941 года, с атаки на СССР, начинается звёздный час "Бранденбурга" и "Нахтигаля" с "Роландом". Украинские диверсанты обезоруживали пограничников, захватывали мосты, перерезали коммуникации и всячески затрудняли отступление советских войск. Узнав, что большевики при отступлении начали расстрелы во львовских тюрьмах, "Нахтигаль" без команды и согласования с немцами заходит во Львов и занимает ключевые точки. В том числе была захвачена радиостанция, на волнах которой Ярослав Стецько провозгласил Акт восстановления независимой Украинской Державы.
Собственно, именно из-за этого "Нахтигаль" и "Роланд" как батальоны просуществовали считанные месяцы. После оглашения Акта немцы устроили атаку на слишком уж независимых союзников. Были арестованы Бандера и Стецько. Узнав об этом, украинский командир "Нахтигаля" Роман Шухевич сообщил немцам, что батальоны националистов танцевали их маму и воевать батальон более не будет. Руководство вермахта срочно отозвало украинцев с фронта и разоружило их. Батальоны украинского спецназа были расформированы и слиты в новый шуцманшафт (охранный) 201-й батальон, все до единого украинские бойцы которого в 1942 году отказались от контракта с немцами, повторив уже упомянутый тезис про танцы с мамой. После этого старшины батальона, включая Шухевича, были арестованы немцами, но Шухевич смог сбежать и возглавить УПА.
Собственно, после войны у победителей особо никаких претензий к "Нахтигалю" не было полтора десятка лет (как ни крути, армейская структура, а не СС) ровно до тех пор, пока бывший немецкий офицер связи, Теодор Оберлендер, не стал в 1953 году министром в "капиталистической" Германии, то есть ФРГ, после чего в Германии "социалистической", то есть ГДР, при активнейшем участии СССР была развёрнута пиар-кампания по его дискредитации, к которой самым логичным образом был привязан и батальон с угрожающим названием "Нахтигаль", который, с точки зрения советских пропагандистов, принимал участие в Холокосте. Бонусом Оберлендеру пытались привязать даже убийство Степана Бандеры, которое в реальном мире совершил советский агент. И та, и другая версии событий не нашли особой поддержки нигде, кроме как в советских газетах. Весомых доказательств участия "Нахтигаля" в Холокосте обнаружено не было.
Большинство бойцов и командиров "Нахтигаля" и "Роланда", пройдя стараниями немцев обучение современному военному делу, вступили в УПА, где отрабатывали полученные знания в боях с бывшими учителями и советскими войсками. С последними — более десяти лет после окончания Второй мировой войны.
"Високо злітаючи до неба,
Соловейко, ти співай для нас,
Адже серце тягнеться до тебе".
(Слова из украинской детской песни)
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