"Должен сидеть в России": украинский художник едко высмеял топ-пропагандиста Путина

Украинский художник Андрей Петренко высмеял в едкой карикатуре топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, против которого в Италии запустили электронную петицию.
Соответствующий рисунок разместил он на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На карикатуре изображен Соловьев с итальянскими макаронами на голове. "Патриот должен сидеть в России. Поможем любить родину изнутри", – подписал Петренко.
#Патриот должен сидеть в россии...— #Petrenko Andryi (@PetrenkoAndryi) October 16, 2019
Поможем @VRSoloviev любить родину изнутри:
https://t.co/T2peyxIn9ohttps://t.co/YlH1uxdWBz pic.twitter.com/kam9cG2dDc
Пользователи присоединились к обсуждению. "Неважно где, лишь бы сидел", "Лучше, конечно, на цепь", – написали в комментариях.
Соловьева высмеяли в карикатуре из-за Италии
gazeta.ru
Напомним, в электронной петиции итальянцев призвали не дать Соловьеву, у которого уже есть вид на жительство, получить еще и гражданство Италии. Также от властей требуют запретить пропагандисту въезд в ЕС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал документы, из которых следует, что Соловьев владеет виллой на озере Комо в Италии. Апартаменты были куплены в 2013 году за 1,021 млн евро. Навальный также выяснил, что в феврале 2018 года Соловьев купил себе автомобиль Maybach.
Комментируя эту новость, Соловьев заявил, что он много зарабатывает и имеет право на роскошную жизнь в Европе.
Также топ-пропагандист Кремля высказал недовольство высокими ценами на жилье в России и добавил, что в Италии недвижимость стоит гораздо дешевле.
Сообщалось, что Соловьев может потерять шикарную виллу в Италии на озере Комо в связи с проверками местной финансовой полиции.
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