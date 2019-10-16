"Должен сидеть в России": украинский художник едко высмеял топ-пропагандиста Путина

Украинский художник Андрей Петренко высмеял в едкой карикатуре топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, против которого в Италии запустили электронную петицию.

Соответствующий рисунок разместил он на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На карикатуре изображен Соловьев с итальянскими макаронами на голове. "Патриот должен сидеть в России. Поможем любить родину изнутри", – подписал Петренко.

Пользователи присоединились к обсуждению. "Неважно где, лишь бы сидел", "Лучше, конечно, на цепь", – написали в комментариях.

Соловьева высмеяли в карикатуре из-за Италии gazeta.ru

Напомним, в электронной петиции итальянцев призвали не дать Соловьеву, у которого уже есть вид на жительство, получить еще и гражданство Италии. Также от властей требуют запретить пропагандисту въезд в ЕС.

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