Главная Новости
27 февраля • обновлено в 01:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за Бандеры и Шухевича

1.2т
Читать материал на украинском

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Так, в ходе программы Соловьев пытался очернить память украинцев, рассказывая мифы об их преступлениях. Однако вскоре один из гостей студии поспорил с пропагандистом, из-за чего тот перешел на крики и оскорбления.

"Я вам могу сказать, где могилы моих шестерых предков. Ваша бандеровская сволочь закопала их живыми во время войны. Пока вы говорите, что ваши герои это Бандера и Шухевич, я буду до последнего момента, пока дышу, вас рвать", – разозлился Соловьев.

Соловьев устроил скандал в прямом эфире

Соловьев устроил скандал в прямом эфире

Соловьев устроил скандал в прямом эфире

Соловьев устроил скандал в прямом эфире

Также он назвал защитников украинских земель "убийцами, палачами и антисемитами", заявив, что они убивали поляков, евреев и россиян.

Новости
Соловьев заявил о желании отправить своих детей воевать в Сирию. Видео

Оппонент Соловьева не соглашался с ним и продолжал отрицать ложь пропагандиста, после чего тот окончательно перешел на оскорбления и потребовал, чтобы гость покинул эфир.

"Вон отсюда! Охрана! Уберите отсюда нацистскую мразь. Пошел вон!" – взбесился он.

Соловьев устроил скандал в прямом эфире

Соловьев устроил скандал в прямом эфире

Соловьев устроил скандал в прямом эфире

Соловьев устроил скандал в прямом эфире

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля Владимир Соловьев в прямом эфире своего шоу на канале "Россия 1" оскорбил главу Львова Андрея Садового, назвав его "сволочью".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
российская пропаганда
Персоны
Роман Шухевич Степан Бандера Владимир Соловьев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да его предки у власовцев и локотской республике были))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги