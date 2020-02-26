Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Так, в ходе программы Соловьев пытался очернить память украинцев, рассказывая мифы об их преступлениях. Однако вскоре один из гостей студии поспорил с пропагандистом, из-за чего тот перешел на крики и оскорбления.
"Я вам могу сказать, где могилы моих шестерых предков. Ваша бандеровская сволочь закопала их живыми во время войны. Пока вы говорите, что ваши герои это Бандера и Шухевич, я буду до последнего момента, пока дышу, вас рвать", – разозлился Соловьев.
Соловьев устроил скандал в прямом эфире
Соловьев устроил скандал в прямом эфире
Также он назвал защитников украинских земель "убийцами, палачами и антисемитами", заявив, что они убивали поляков, евреев и россиян.
Оппонент Соловьева не соглашался с ним и продолжал отрицать ложь пропагандиста, после чего тот окончательно перешел на оскорбления и потребовал, чтобы гость покинул эфир.
"Вон отсюда! Охрана! Уберите отсюда нацистскую мразь. Пошел вон!" – взбесился он.
Соловьев устроил скандал в прямом эфире
Соловьев устроил скандал в прямом эфире
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля Владимир Соловьев в прямом эфире своего шоу на канале "Россия 1" оскорбил главу Львова Андрея Садового, назвав его "сволочью".
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.