Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Так, в ходе программы Соловьев пытался очернить память украинцев, рассказывая мифы об их преступлениях. Однако вскоре один из гостей студии поспорил с пропагандистом, из-за чего тот перешел на крики и оскорбления.

"Я вам могу сказать, где могилы моих шестерых предков. Ваша бандеровская сволочь закопала их живыми во время войны. Пока вы говорите, что ваши герои это Бандера и Шухевич, я буду до последнего момента, пока дышу, вас рвать", – разозлился Соловьев.

Соловьев устроил скандал в прямом эфире

Соловьев устроил скандал в прямом эфире

Также он назвал защитников украинских земель "убийцами, палачами и антисемитами", заявив, что они убивали поляков, евреев и россиян.

Оппонент Соловьева не соглашался с ним и продолжал отрицать ложь пропагандиста, после чего тот окончательно перешел на оскорбления и потребовал, чтобы гость покинул эфир.

"Вон отсюда! Охрана! Уберите отсюда нацистскую мразь. Пошел вон!" – взбесился он.

Соловьев устроил скандал в прямом эфире

Соловьев устроил скандал в прямом эфире

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля Владимир Соловьев в прямом эфире своего шоу на канале "Россия 1" оскорбил главу Львова Андрея Садового, назвав его "сволочью".

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