Солнечно и комфортно: синоптик обнадежила Украину прогнозом погоды

Погода в среду, 3 июля, в Украине будет солнечной и комфортной. Температура достигнет лишь +23+28 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, на западе страны ожидается +21+26 градусов, а вот на юге, а также в Луганской и Донецкой областях жара еще задержится: предполагается + 28+33 градусы. Впрочем, добавила метеоролог, уже 4 июля посвежеет и там.

"Антициклон с центром аж за Ирландией и с симпатичным именем Winnie обеспечит нам сухую погоду практически повсеместно, разве в Карпатах местами возможные местные дожди", – отметила Диденко.

Стало известно, какой будет погода 3 июля в Украине Народная правда

Синоптик написала, что в Киеве в среду будет сухо, солнечно, ночью +16+19 градусов, днем +24+26 градусов.

Стало известно, какой будет погода 3 июля в Украине Наталья Диденко / Facebook

По словам метеоролога, уже 4-5 июля в Украине посвежеет еще на несколько градусов.

Однако, добавила Диденко, тем, кто хочет настоящей жары, следует посетить Испанию, Италию, Грецию и Турцию, где будет +30+40 градусов.

Стало известно, какой будет погода 3 июля в Украине Наталья Диденко / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 на украинцев ждет жаркая погода. Причем уровень градуса в этом году снова побьет рекорды. Хотя в начале июля на территорию Украины снова вернется жара, однако жители страны смогут вздохнуть с облегчением.

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