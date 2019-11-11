Шок сокращенных и прощание с Европой: назван ряд последствий реформы Госстата Дубилета

Реформа Государственной службы статистики Украины министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета повлечет за собой целый ряд неприятных для Украины последствий, среди которых: срыв переписи населения, проблематичность в работе бухгалтеров, увеличение уровня безработицы и нарушение обязательств Украины перед ЕС по Соглашению об ассоциации.
Такое мнение в блоге в "Деловой столице" высказал политический обозреватель Юрий Вишневский, напомнив, что Госстат перешел под контроль Дубилета 20 октября. Тогда министр сообщил: "Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом в 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1,6 млрд грн в год на поддержку аппарата. Чувствую большой потенциал для увеличения эффективности".
Обозреватель предположил, что скорее всего тогда сотрудники надеялись на прибавку к жалованию, а вместо этого готовятся стать клиентами биржи труда. При этом сокращенные сотрудники в комментариях под соответствующим постом Дубилета оставляли вопросы по переписи населения и напоминали о многозадачности работников службы.
Дубилет начал реформу Госстата
Укринформ
"Как вы собираетесь проводить Всеукраинскую перепись населения? Уже проведено массу подготовительных работ, неужели это все никому не нужно?" — написала сокращенная заместитель начальника управления статистики в Смелянском районе Черкасской области Оксана Бас.
Кроме того, в шоке от таких реформ и многие бухгалтера в сельской глубинке, которые ранее передавали отчетность в район. Как рассказала изданию бухгалтер одного из таких сельхозпредприятий Нина Сорока, ей ранее приходилось возить отчетность в районный орган статистики за 40 км, а теперь она будет вынуждена ехать с отчетом в областной центр за 200 км пути.
Что касается соответствующих служб в странах Европы, то после оптимизации, проведенной правительством Владимира Гройсмана, и нынешней, количество сотрудников близится к службам статистики в Польше и Франции.
"Казалось бы, вот оно — доказательство, что Дубилет двигает Госстат в правильном направлении. Но тут есть маленькая проблемка: европейцы оценивают свои статслужбы не по количеству сотрудников, а по объему и качеству статистической информации", – отметил автор.
Правительством Гройсмана была принята Программа развития государственной статистики до 2023 г. вместе с планом мероприятий по ее выполнению. Первый раздел этого плана называется: "Имплементация международных стандартов", подавляющее большинство пунктов которого должен выполнить именно Госстат. Это означает, что будет нарушен целый ряд обязательств Украины перед ЕС по Соглашению об ассоциации.
"Неизвестно, отдает ли себе в этом отчет Дубилет. Скорее всего, он вообще еще не задумывался о последствиях принятого решения", – отметил обозреватель.
Подчеркивается, что, скорее всего, он был поставлен перед фактом: раз ликвидируются райгосадминистрации, значит, и районная статистика уже тоже не нужна.
"И Дубилет как послушный член Зе-команды взял под козырек", – подытожил автор.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Дубилет сообщил о ликвидации районных подразделений Госстата, что повлечет за собой сокращение 1700 должностей и передачу в аренду 281 объекта недвижимости.
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