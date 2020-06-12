Сокращение в ВСУ: в Генштабе пояснили, кто лишится должностей

В Генштабе ВСУ пояснили, что не будут сокращать боевые части

Количество военных в Украине не должно превышать 250 тысяч человек

Сокращение численности военных ВСУ позволит качественно организовать подготовку войск и эффективно использовать финансовые ресурсы.

Как сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, приведение численности военнослужащих будет проходить в соответствии с законами Украины.

"Одной из ключевых проблем развития Вооруженных сил Украины является несоответствие между их штатной численности и показателями, которые определены законом Украины "О численности Вооруженных сил Украины", согласно которому она не должна превышать 250 тысяч человек, в том числе 204 тысяч военнослужащих", – говорится в сообщении.

ВСУ

Отмечается, что в ВСУ есть много должностей, которые в течение трех и более лет не были укомплектованы.

"Это в свою очередь не дает возможности нормально организовать службу, качественно спланировать подготовку специалистов в учебных заведениях и учебных центрах, обеспечить их карьерный сопровождение и подготовку к выполнению задач по назначению. Хроническая неукомплектованность не позволяет достичь необходимой слаженности подразделений, существенно снижает боеспособность воинских частей", – пояснили в Генштабе.

При этом в ВСУ подчеркнули, что не будут сокращать боевые части.

"В процессе оптимизации штатной численности, не будет сокращен ни один военнослужащий. Предполагается лишь сокращение должностей, которые длительное время были вакантными. В ходе организационных мероприятий в основном будут сокращены должности в воинских частях и подразделениях, которые не привлекаются к выполнению задач в операции Объединенных сил", – сообщили в Генштабе.

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