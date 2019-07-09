"Сокращаем количество "ополченцев": Соколова припугнула террористов "ноу-хау" ВСУ

Украинская журналистка Янина Соколова спародировала нелепые фейки террористов "Л/ДНР" о ВСУ и заявила, что защитники якобы имеют секретную лабораторию по изготовлению уникального "биологического оружия".

Фрагмент шоу "Вечер с Яниной Соколовой" с троллингом оккупантов она опубликовала на странице проекта в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"Много чем русофобским и укронанучным (занимаемся. – Ред.). Наша последняя разработка – это синичка Б-52. Мы специальным вирусом на основе буряка заражаем синичек гайморитом. Потом мы опрыскиваем их афродизиаками и на беспилотниках разбрасываем по Донбассу. Там местные канарейки реагируют на запах гормона и спариваются с синичками. Синички заражают канареек гайморитом, инфицированные канарейки в шахтах не чуют газ, и шахты потом взрываются. И таким образом мы сокращаем количество танков и "ополченцев", – смеется Соколова над выдумками пропагандистских СМИ боевиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании ПА ОБСЕ депутат нелегитимной Госдумы России, космонавт, герой России Елена Серова выдала нелепый фейк о том, что лично видела с борта МКС, как украинские войска якобы бомбили мирных жителей Донбасса.

Еще один депутат от России Онищенко, экс-санитарный врач РФ и вовсе заявил об американских лабораториях биологического оружия на территории Грузии и Украины.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram