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"Сокращаем количество "ополченцев": Соколова припугнула террористов "ноу-хау" ВСУ

1.3тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова спародировала нелепые фейки террористов "Л/ДНР" о ВСУ и заявила, что защитники якобы имеют секретную лабораторию по изготовлению уникального "биологического оружия".

Фрагмент шоу "Вечер с Яниной Соколовой" с троллингом оккупантов она опубликовала на странице проекта в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Много чем русофобским и укронанучным (занимаемся. – Ред.). Наша последняя разработка – это синичка Б-52. Мы специальным вирусом на основе буряка заражаем синичек гайморитом. Потом мы опрыскиваем их афродизиаками и на беспилотниках разбрасываем по Донбассу. Там местные канарейки реагируют на запах гормона и спариваются с синичками. Синички заражают канареек гайморитом, инфицированные канарейки в шахтах не чуют газ, и шахты потом взрываются. И таким образом мы сокращаем количество танков и "ополченцев", – смеется Соколова над выдумками пропагандистских СМИ боевиков.

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"Где распятые мальчики?" Соколова прошлась по топорном фейке "ЛНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании ПА ОБСЕ депутат нелегитимной Госдумы России, космонавт, герой России Елена Серова выдала нелепый фейк о том, что лично видела с борта МКС, как украинские войска якобы бомбили мирных жителей Донбасса.

Еще один депутат от России Онищенко, экс-санитарный врач РФ и вовсе заявил об американских лабораториях биологического оружия на территории Грузии и Украины.

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Темы
российская пропагандаВойна на Донбассе
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Примитивная дура. Рогулям сойдет
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Может ей доктору показаться??
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