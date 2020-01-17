"Доел шубы в шкафу Януковича?" Соколова высмеяла новогодний спич Азарова

Украинская журналистка Янина Соколова ярко ответила на пропагандистское новогоднее поздравление беглого экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

Его фрагмент она показала в шоу "Вечер с Яниной Соколовой". В частности, в своем спиче бывший соратник Виктора Януковича назвал прошедший 2019 год годом несбывшихся надежд, а также наигранно расстроился из-за того, что в родной стране до сих пор не воцарился мир (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца).

Телеведущая с сарказмом отреагировала на выступление коллаборациониста и остро ответила ему, делая отсылки к фильму "Звездные войны".

Соколова и Азаров

"Сенсация! Оказывается, шесть лет назад Украина отправила пилотируемую космическую экспедицию в Альфа-Центавра. И вот, шесть лет спустя, оттуда пришло сообщение, от нашего космонавта! Коля, ты нашел там сознательную жизнь или там до сих пор разрешена Партия регионов? Там к тебе хорошо относятся? Понимают твой язык? Должны понимать, потому что ты точно не на земном разговаривал", – потроллила Соколова предателя Украины.

Кроме того, она отдельно прошлась по его циничному сожалению из-за продолжения войны в Украине. Журналистка напомнила Азарову, по чьей вине это происходит.

"Коля-скайвокер, да я сама в шоке, что Палпатин (намек на президента России. – Ред.) живой! Пока он у власти, нашей планете мира не видать! Коля, все у тебя хотят спросить, откуда ты на х*р взялся? Что, уже доел все шубы в шкафу Януковича? Сломал зубы об драповый халат? Ты хочешь мира на своей земле? А на своей – это на какой? Я не знала, что в Австрии война. А вообще мы по тебе скучали. И специально для тебя мы сделали подарок – признали азировку вторым государственным", – продолжила журналистка стеб над пособником оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинская писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой раскритиковала Азарова, который взорвался заявлением о "воспитании в духе национализма" молодого поколения в Украине.

По ее словам предатель закатил истерику из-за решения Министерства молодежи и спорта о выделении в 2020 году 9 млн грн на организацию "Пласт", которую Азаров считает "армией Бандеры и Шухевича".

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