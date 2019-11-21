Соколова упрекнула украинцев в зависимости от холодильника

Украинская журналистка Янина Соколова назвала главной проблемой украинского общества его склонность к "совковой" психологии и зависимости от холодильника.

Она считает, что люди руководствуются именно этими факторами, когда выбирают свое будущее. Такое мнение журналистка озвучила во время онлайн-встречи с фанами на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскроллльте страницу до конца).

"Всему виной, что сейчас, – это "совковая" психология, "совковая" холодильниковая психология. Это меркантильный интерес. Он не может соседствовать с идеологическим интересом", – считает она.

Янина Соколова "Високий замок"

"У нас пока мозги так сделаны, что мы не можем понимать перспективность в плане благосостояния шагов, предлагаемых теми кандидатами, которые не говорят: "Быстрые перемены ждите, зарплаты 4 тысячи долларов учителям, дешевая "коммуналка" и качественная колбаса в холодильнике", – добавила Соколова.

Она подчеркнула, что украинцы пока еще не в состоянии думать на несколько шагов вперед и беспокоиться об условиях для создания качественного будущего.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Соколова сказала, что люди, которые пришли к власти в Украине, являются очередным отголоском советского периода, несмотря на свой молодой возраст. Она назвала их "миксом "совка" с малороссами".

Также она возмутилась из-за того, что большая часть украинского общества не имеет даже малейшего представления об устройстве государства и о том, на чем оно должно базироваться. Такая апатия и безразличие граждан толкает страну к распаду.

А журналист Павел Казарин предупредил, что готовность украинцев всегда голосовать за популизм может привести к тому, что этим воспользуется президент России Владимир Путин и заставит идти на его условия.

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