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21 ноября • обновлено в 10:34
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Соколова упрекнула украинцев в зависимости от холодильника

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Украинская журналистка Янина Соколова назвала главной проблемой украинского общества его склонность к "совковой" психологии и зависимости от холодильника.

Она считает, что люди руководствуются именно этими факторами, когда выбирают свое будущее. Такое мнение журналистка озвучила во время онлайн-встречи с фанами на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскроллльте страницу до конца).

"Всему виной, что сейчас, – это "совковая" психология, "совковая" холодильниковая психология. Это меркантильный интерес. Он не может соседствовать с идеологическим интересом", – считает она.

Новости
"Думают про колбасу": Соколова жестко прошлась по украинцам

Янина Соколова

Янина Соколова

"Високий замок"

"У нас пока мозги так сделаны, что мы не можем понимать перспективность в плане благосостояния шагов, предлагаемых теми кандидатами, которые не говорят: "Быстрые перемены ждите, зарплаты 4 тысячи долларов учителям, дешевая "коммуналка" и качественная колбаса в холодильнике", – добавила Соколова.

Она подчеркнула, что украинцы пока еще не в состоянии думать на несколько шагов вперед и беспокоиться об условиях для создания качественного будущего.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Соколова сказала, что люди, которые пришли к власти в Украине, являются очередным отголоском советского периода, несмотря на свой молодой возраст. Она назвала их "миксом "совка" с малороссами".

  • Также она возмутилась из-за того, что большая часть украинского общества не имеет даже малейшего представления об устройстве государства и о том, на чем оно должно базироваться. Такая апатия и безразличие граждан толкает страну к распаду.

  • А журналист Павел Казарин предупредил, что готовность украинцев всегда голосовать за популизм может привести к тому, что этим воспользуется президент России Владимир Путин и заставит идти на его условия.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Еще зависимость от тепла в батареях зимой. Вы прекращайте там...
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2
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наша свЯнинка возмущается меркантильной психологией украинцев. Но ведь на Западе практически у всех граждан точно такая же психология! К чему пытается призвать сосколова? Возвратить Украину обратно в совок? ))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
сявка
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