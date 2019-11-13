Украинская журналистка Янина Соколова резко отреагировала на интервью бизнесмена и бывшего главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского, в котором он предложил "дружить с Россией" и взять у Кремля деньги.

Соответствующее видеообращение опубликовала она в среду, 13 ноября, на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Соколова отметила, что ранее уважала Коломойского за ряд поступков, однако сейчас "все просто прочитали интервью и оху*ли".

Соколова предложила Коломойскому переехать к Путину Скриншот из видео

"Я бы очень хотела встретиться с Коломойским один на один и сказать ему: "Игорь Валериевич, почему же вы в 2014 году делали максимум для того, чтобы Днепр и страна не стали частью "русского мира", который охватил квазиреспублики "Л/ДНР"? Почему вы говорили о проукраинской позиции и называли Россию агрессором?" – возмутилась журналистка.

"А сейчас что? Мы готовы взять у них деньги в обмен на что? В обмен на сдачу страны. Моя позиция неизменна: нужно отдаляться от РФ, У Путина есть одна цель – новый формат СССР. Его цель: уничтожить Украину внутри и построить прямую зависимость ее от РФ", – добавила она.

Журналистка напомнила, что у Украины уже был президент, который взял деньги у Путина – беглец Виктор Янукович. Для страны его действия закончились отказом от ассоциации с ЕС и Майданом.

Соколова призвала президента Владимира Зеленского отреагировать на заявления Коломойского.

"Украинцам я хочу сказать одно: мы не можем в ближайшие годы, пока Путин при власти, быть рядом со страной агрессором. Мы должны максимально строить границу и отдалиться от Кремля", – подчеркнула она.

"Господин Коломойский, может лучше вам взять свой бизнес и, выпив чаю с Путиным, переехать на территорию РФ? Тогда всем станет намного спокойнее", – резюмировала Соколова

Украинцы поддержали журналистку. "Бабло побеждает зло?", "Он всегда защищал свои деньги", "Меня больше поразили слова о том, что через 5-10 лет мы забудем погибших героев", "Пусть бежит в Ростов", "Он хладнокровный подлец!" – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коломойский дал большое интервью The New York Times, в котором заверил,что ЕС и НАТО якобы никогда не примут Украину. Он также предложил разорвать отношения с Международным валютным фондом и взять деньги у России.

Главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию возмутило заявление бизнесмена.

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