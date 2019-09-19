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19 сентября • обновлено в 10:30
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"Попал в другую реальность": Соколова объяснила мотивы "минера" моста Метро в Киеве

2.8т Читать материал на украинском

"Захват" моста Метро в Киеве бывшим участником АТО вряд ли является спланированной провокацией. К таким действиям задержанного Алексея Белько могло подтолкнуть его надломленное психологическое состояние после войны.

Об этом заявила украинская журналистка Янина Соколова в эфире онлайн-встречи с фанами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Захват моста Метро в Киеве

Захват моста Метро в Киеве

"Я не думаю, что это провокация. Я время от времени бываю в госпитале, среди моих друзей и знакомых очень много ветеранов АТО. И когда ты возвращаешься с востока, ты немного иначе вообще понимаешь действительность. Ты попадаешь в другую реальность, где существуют другие законы. И очень часто тебе в голове не укладывается, как может быть здесь такая безопасная и некатегоричная жизнь, в которой очень мало людей, которые борются за свою страну", – говорит телеведущая.

В то же время, напомнила она, бойцы возвращаются оттуда, где, не задумываясь, рискуют своей жизнью, подставляя голову и спину под пули. Следовательно, когда защитники слышат новости о том, что Украина готовит отвод войск, то не могут просто равнодушно на это реагировать.

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"Ты в АТО, ты защищал эту страну, у тебя погибали собратья. И известие о том, что сейчас мы начинаем условную капитуляцию, как это воспринимают много военных, безусловно, приводит в ужас", – считает Соколова.

Она также подчеркнула, что украинское общество почти ничего не знает о стрессах, которые получают военные после возвращения с фронта к мирной жизни. Однако именно они становятся причиной множества небоевых потерь в рядах защитников Украины.

"Психологическое состояние этих людей крайне хрупкое. И эти Герои нуждаются в помощи психологической. Это еще раз подтверждает, что с нашими воинами, которые возвращаются, надо, чтобы велась работа", – резюмировала Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина Киев
Тег
теракт
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Комментарии
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
это потому,что им не говорят о причине войны,а она проста как алюминиевые трусы-переворот.!
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Грамотно подводят к мысли о том, что Украине мир не нужен.
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70rus xxx
70rus xxx
......"подставляя голову и спину под пули.))А спины,это как,когда драпают с позиций?Походу,у дамы с психикой тоже не того.
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