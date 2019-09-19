"Попал в другую реальность": Соколова объяснила мотивы "минера" моста Метро в Киеве

"Захват" моста Метро в Киеве бывшим участником АТО вряд ли является спланированной провокацией. К таким действиям задержанного Алексея Белько могло подтолкнуть его надломленное психологическое состояние после войны.

Об этом заявила украинская журналистка Янина Соколова в эфире онлайн-встречи с фанами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Захват моста Метро в Киеве

"Я не думаю, что это провокация. Я время от времени бываю в госпитале, среди моих друзей и знакомых очень много ветеранов АТО. И когда ты возвращаешься с востока, ты немного иначе вообще понимаешь действительность. Ты попадаешь в другую реальность, где существуют другие законы. И очень часто тебе в голове не укладывается, как может быть здесь такая безопасная и некатегоричная жизнь, в которой очень мало людей, которые борются за свою страну", – говорит телеведущая.

В то же время, напомнила она, бойцы возвращаются оттуда, где, не задумываясь, рискуют своей жизнью, подставляя голову и спину под пули. Следовательно, когда защитники слышат новости о том, что Украина готовит отвод войск, то не могут просто равнодушно на это реагировать.

"Ты в АТО, ты защищал эту страну, у тебя погибали собратья. И известие о том, что сейчас мы начинаем условную капитуляцию, как это воспринимают много военных, безусловно, приводит в ужас", – считает Соколова.

Она также подчеркнула, что украинское общество почти ничего не знает о стрессах, которые получают военные после возвращения с фронта к мирной жизни. Однако именно они становятся причиной множества небоевых потерь в рядах защитников Украины.

"Психологическое состояние этих людей крайне хрупкое. И эти Герои нуждаются в помощи психологической. Это еще раз подтверждает, что с нашими воинами, которые возвращаются, надо, чтобы велась работа", – резюмировала Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Киеве на мосту Метро 18 сентября около 16:00 подозрительный мужчина с оружием устроил стрельбу и грозился взорвать сооружение .

Выяснилось, что он является выходцем из Крыма и воевал на Донбассе.

В процессе переговоров мужчина требовал от руководителей государства "прекратить капитуляцию" на Донбассе .

Через несколько часов преступника удалось задержать правоохранителям – в сеть попало полное видео спецоперации.

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