Сойдутся две стихии: синоптики предупредили об изменении погоды в Украине

В Украине в четверг, 16 августа, Украину разделят две стихии - в южной и восточной части страны сохранится очень жаркая и сухая воздушная масса, на остальной территории – более влажный и теплый воздух.

Так, в западных и северных регионах, а также в Винницкий области ожидаются кратковременные дожди и грозы, на Закарпатье и Прикарпатье местами сильный дождь, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с, при грозах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 22°; днем в южных и восточных областях 31-36°, в северных и западных областях 24-29°, в Карпатском регионе 20-23°, на остальной территории 30-34°.

В Киеве 16 августа ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь; температура ночью 18-20°, днем 26-28°. При этом синоптик Наталья Диденко предупредила, что буря, которая превратила главную улицу Киева в Венецию, вскоре проявится в Чернигове и Сумах.

Как сообщал OBOZREVATEL, начиная с четверга и до конца недели в столице ежедневно будут осадки, а температура воздуха понизится на несколько градусов.