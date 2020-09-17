'Лидер, олимпиец с факелом!' Эксклюзив о детском враче из Харькова, выбросившемся из окна

В Харькове трагически погиб известный детский врач Олег Басилайшвили, выпав из окна собственной квартиры. Известие о смерти просто-таки потрясло друзей, коллег и родителей маленьких пациентов.

Незадолго до гибели доктор поборол коронавирус, болезнь проходила умеренно тяжело. У него было много планов на будущее – собирался открыть новую клинику.

Подробнее о харизматичном медике читайте в материале OBOZREVATEL.

Спасал новорожденных

О докторе Басилайшвили в Харькове складывали легенды. И не только когда он ушел в частную практику, говорили еще задолго до этого, когда Олег Валентинович работал в реанимации и спасал крошек.

Его супруга, акушер-гинеколог Ирина Борзенко так описывала их первую встречу: "Познакомились мы в 7-м роддоме. Он пришел из реанимации Харьковского городского перинатального центра. Ходили слухи, что он ногами открывает двери. В реальности наша начмед тогда всплеснула руками и произнесла: "За что нам такое счастье?" Обрадовалась не зря, потому что, когда Олег начал заведовать детской службой, у нас был самый низкий показатель асфиксий в родах по Украине. Добился он этого благодаря минимальному воздействию на новорожденного, а также четкому соблюдению американского алгоритма по реанимации младенца".

Друг Басилайшвили, профессор Владимир Корсунов вспоминает, что познакомились они еще на первом курсе Харьковского медицинского института.

"Из-за того, что я год отслужил в армии, вуз я закончил на год позже Олега. Но поскольку у нас была на то время общая специальность, реанимация и интенсивная терапия, конечно, мы поддерживали контакты. Олег стоял у истоков интенсивной терапии новорожденных в Харькове, тогда он работал в 1-й реанимации вновь открытого перинатального центра. Оттуда началась его карьера. Раньше новорожденных лечили в обычных детских реанимациях, где абсолютно не было условий. А в перинатальном центре была первая реанимация с передовыми на тот момент технологиями, с которыми детские анестезиологи еще не сталкивались. Туда передали совершенные аппараты искусственной вентиляции легких, на которых можно было выхаживать новорожденных", – рассказал он OBOZREVATEL.

Искренне переживал за своих пациентов

О Басилайшвили говорили, что он мог за 15 минут, практически не разговаривая, установить диагноз и назначить правильное лечение малышу.

"Да, порой можно было услышать от родителей его маленьких пациентов, что Олег Валентинович немногословный и авторитарный в тактике лечения. Но у каждого доктора есть ситуации, когда он переживает болезнь своего маленького пациента не менее глубоко, чем его родители. Вне работы Олег Валентинович всегда был остроумным и позитивно настроенным", – поделился с OBOZREVATEL коллега Басилайшвили, директор медицинского центра Александр Золотарев.

Многие родители маленьких пациентов становились друзьями Олега. "Так часто происходит с врачами, у которых большое количество пациентов. Доктор, который сохранил жизнь пациенту, становится другом семьи", – говорит Корсунов.

Личная жизнь и планы на будущее

"Познакомились они примерно в середине 2000-х, оба работали тогда в родильном доме. И хотя неонатологи-реаниматологи не очень дружат с врачами-акушерами, а Ирина – именно такой врач, но они нашли точки соприкосновения. Видимо, Купидон тоже в этом поучаствовал", – вспоминает профессор.

Судя по страницам Ирины и Олега в соцсетях, пара очень любила друг друга. "Сегодня редко встретишь такие чувства, которые были между ним и женой", – соглашается Золотарев.

Он отмечает, что был наслышан об Олеге Валентиновиче.

"Когда мы познакомились, он мне безумно понравился своей харизмой, позитивным отношением к жизни. Знаете, он всегда напоминал такого олимпийца, который с факелом в руках вбегает в Олимпийскую деревню в Древней Греции. Он был лидером. Не так давно мы разговаривали, он делился планами: в ближайшее время собирался открыть уникальную детскую клинику. Вообще, его схемы лечения, отношение к болезни и к самому пациенту отличаются от постсоветской модели. Он лечил не последствия, а причины. Знал английский язык и регулярно пополнял свои знания из официальных зарубежных медицинских источников. Его смерть для меня – это тяжелая личная потеря", – делится Золотарев.

Переболел коронавирусом

Незадолго до гибели Басилайшвили перенес коронавирус. "Болезнь проходила умеренно тяжело. Он был в больнице, я его консультировал. Была достаточно выраженная дыхательная недостаточность, которая требовала кислородотерапии на некоторое время. Из больницы выписался с полным выздоровлением и восстановлением", – говорит Корсунов.

Что могло произойти, почему доктор решился на самоубийство – никто понять не может. Знакомые предполагают, что одной из причин могут быть последствия после перенесенного коронавируса.

"Уже есть публикации, что эта болезнь может поражать центральную нервную систему и приводить, в том числе, к суицидальным мыслям", – предполагает один из знакомых доктора.

"Думаю, что дефицит кадров не только тут, на земле. Он есть и там, в раю, там тоже нужно лечить маленьких детей. Поэтому Олега взяли туда как лучшего врача помогать спасать детей. Другого объяснения, которое не делает мне так больно, у меня нет", – делится Золотарев.