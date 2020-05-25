Продажа конфискованных собак на торгах в Украине вызвала ажиотаж. Люди возмущены, а закон приветствует

После изъятия собаки и коты выставляются на продажу через систему электронных торгов

В Украине по закону позволяется конфискация домашних животных у владельцев, их приравнивают к имуществу

Продажа домашних любимцев через систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) вызвала ажиотаж среди украинцев. Политики, волонтеры, общественные организации возмущены подобным отношением к животным, которых приравняли к вещи.

В Минюсте же объясняют, что все дело в действующем законодательстве, и ничего противозаконного в изъятии собаки или кота по решению суда нет. Но сами выступают против и считают, что законодательство необходимо менять. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Продажа животных

Украинцы в соцсетях стали массово публиковать скрины с платформы СЕТАМ, где на торгах выставляют собак. Так, за овчарку из Хмельницкого государство установило стартовую цену в 1300 грн, а за пятилетнего питбуля из города Лимана Донецкой области просят 112 грн 50 копеек. Кстати, последнего на торгах 22 мая купили за за 11 249 грн 99 копеек.

В СЕТАМ выставили на онлайн торги собак Скрин

В СЕТАМ выставили на онлайн торги собак Скрин

Оказывается, что подобные лоты существуют еще с самого создания платформы в 2014 году, но о проблеме стали говорить только сейчас.

К ней подключились и народные избранники, например, депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар написала обращение в Министерство юстиции с просьбой предоставить информацию, на основании каких законодательных актов и судебных решений собаки были изъяты у владельцев, и в каких условиях они содержатся.

Законодательное недоразумение

В Минюсте OBOZREVATEL пояснили, что запрос народного депутата им не совсем понятен, так как есть действующий закон, и протоколы по изъятию собак составляются по статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил содержания собак и котов).

В ведомстве подчеркивают, что собак ни в коем случае не забирают у хозяев за долги, чаще это происходит по причине ненадлежащего и жестокого обращения с животными, или агрессивное поведение, когда зафиксировано нападение собаки на человека.

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL юрист "Украинского объединения защитников животных" Константин Гайович, вторая часть статьи 154 предусматривает безальтернативную конфискацию домашнего любимца.

Конфискация собаки судом безальтернативна

"Например, кто-то выгуливает собаку без намордника, и она кого-то покусала, по этому факту правоохранителями создается протокол и дело направляется в суд. Вторая часть этой статьи предусматривает штраф и конфискацию собаки, при этом у суда нет возможности не применять конфискацию, по закону альтернативы нет", – объясняет он.

К сожалению, как говорит юрист, законом собака рассматривается, как имущество, и на законодательном уровне не предусмотрено механизма отличного от торгов: "Животное идет по той же процедуре, как и конфискация транспортного средства, например. Это парадокс нашего законодательства".

Закон требует изменений

В Минюсте рассказали OBOZREVATEL, что все претензии в их сторону абсолютно безосновательны, ведь они по сути исполняют закон, изменить который под силу народным депутатам.

Об этом на свое странице в Facebook написал и министр юстиции Денис Малюська: "Мы действительно для исполнения решений судов обязаны отбирать животных у их владельцев. Часто это идет на пользу животным, которых забирают из-за ненадлежащего содержания. Иногда животных забирают за долги, но тут речь как правило идет о животных, которые имеют стоимость. Если животное является домашним любимцем, его за копейки (цена лотов мизерная) выкупают обратно собственники (через родственников или близких)".

Он сообщил, что сейчас вместе с народными депутатами министерство обдумывает варианты надлежащего законодательного урегулирования таких ситуаций.

Зоозащитники возмущены, что закон позволяет продавать животных как имущество

В комментарии OBOZREVATEL вице-президент "Ассоциации зоозащитных организаций Украины" Зоя Савченко рассказала, что их организация неоднократно предлагала парламентариям свои варианты законопроекта, которые могли бы изменить ситуацию.

"Собаку нужно передавать в зоозащитные организации по решению суда, а не выставлять на продажу, как вещь, это же живое существо. И тут еще возникает вопрос, а кто и зачем эту собаку приобретет? Когда зоозащитники передают животное, они зачастую подписывают акт передачи, они присматриваются к потенциальному владельцу, расспрашивают об условиях содержания, часто могут поехать на проверку", – рассказывает Савченко.

Зоозащитные организации просят передавать конфискованных собак им

Особенно острожными нужно быть с собаками бойцовских пород, которых конфисковали из-за агрессивного поведения, ведь ее могут купить для проведения нелегальных собачьих боев, или других неправомерных целей. "Минюст не будет проверять условия содержания и этих людей в отличие от зоозащитных организаций", – пояснила она.

"Мы будем инициировать новый законопроект, который будет менять статус животного с вещи на живое существо, которому нужен опекун. Чтобы зоозащитные организации, уставной целью которых является защита животных от жестокого обращения, имели право защищать интересы животных, как домашних, так и диких, в суде", – резюмировала зоозащитница.

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