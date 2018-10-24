Снова +20: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

На ближайших выходных в Украине установится ясная погода, и придет небольшое потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Согласно прогнозу, дожди пройдут только в западных областях страны. А местами температура воздуха прогреется до +20 градусов.

Так, 27 октября, днем можно будет насладиться осенним пейзажем, не заботясь о наличии зонта при выходе из дома. В восточных областях ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +2 градусов, зато днем будет от +12 до 14, а местами и до +15.

В южных областях Украины также ожидается солнечная погода. Температура воздуха ночью от +7 до +9 градусов. Холоднее всего будет в Херсоне – от +3 до +5. Зато днем потеплеет до +18 градусов. В центральной части страны также осадков не ожидается. Температура ночью – от +2 до +4, днем – от +12 до +15 градусов.

Дождливая, но не менее теплая погода ожидается в западных областях. Температура воздуха ночью – от +2 до +5, а днем – от +10 до +15 градусов. В Киеве будет сухо: ночью – от +2 до +4, днем – от +15 до +14 градусов.

28 октября придет облачная погода с прояснениями. В восточной части Украины температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +10, а днем – от +17 до +19. Местами даже будет до +21 градуса.

В южных областях осадков не ожидается. Ночью – от +11 до +14 градусов, днем – от +19 до +22. В центральных регионах ночью – от +5 до +11 градусов, днем – от +10 до +18. В Киеве пройдет дождь. Ночью – от +5 до +7, днем – от +10 до 12.

В западных областях также ожидаются периодические дожди с переменной облачностью. Температура воздуха ночью опустится до +7 градусов, зато днем будет от +14 до +19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украину пришел холодный циклон Siglinde, который продержится несколько дней, но потом отступит.