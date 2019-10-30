Сносили турникеты: в Харькове устроили давку в погоне за секонд-хендом. Видео

В Харькове в магазине, где продается секонд-хенд, настоящую давку возле входа, чтобы первыми прорваться внутрь.

Кадры небывалого ажиотажа показал на своей странице в Facebook местный ресурс "Харьковские будни". Отмечается, что такое количество желающих купить подержанные вещи собралось в 9 утра.

Ажиотаж в магазине секонд-хенда Скриншот с видео

В комментариях местные жители отмечают, что в такую рань за одеждой охотятся перекупщики, которые затем несут этот товар на рынок и продают по завышенной цене.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье толпа горожан атаковала магазин подержанной одежды секонд-хенд. Люди собрались у дверей еще до его открытия.

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