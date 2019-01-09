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''Снимаешь туфли, даешь по роже'': Фарион резко высказалась о русскоязычных украинцах

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Скандальная экс-нардеп от фракции "Свобода" Ирина Фарион заявила, что с русскоговорящими гражданами Украины не нужно вести никакой дискуссии о языках, а сразу бить в лицо.

Так она ответила на вопрос журналистки "Золочев. НЕТ" о том, как ответила бы людям, которые говорят: "Какая разница, какой язык?" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Ничего не собираюсь им говорить, просто снимаешь туфли и даешь по роже, и все. С такими не говорят, им ничего не доказывают, их маргинализируют, их выбрасывают за маргинес общества. Они завели войну в страну, они — авторы войны. Они авторы более 11 тысяч убитых на фронте. С теми людьми разговора не должно быть никакого. Только вопрос силы", — раздраженно высказалась Фарион.

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Скриншот видео

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Кроме того, она поставила Украине в пример опыт Чехии, которая в 1918 году, после 300 лет немецкой экспансии, выслала из страны всех, кто отказывался изучать чешский язык. Такие радикальные меры внедрил первый президент Чехословакии Томаш Масарик.

"Их реально упаковали и увезли. Чехи счастливы, и немцы счастливы. Зато мы с ними панькаемся до сих пор и считаем, что с ними надо о чем-то говорить. Нет! 27 лет говорим. Пишем для них книги, методички, рассказываем об украинском языке соловьином, веночки одеваем, вышиваночки они уже наши понапяливали. Нет, образования не дать, работы не дать. Какая разница? Ничего не получишь в государстве! Пили к Путину, границы открыты!" — возмутилась скандальная экс-парламентарий.

Ирина Фарион

Ирина Фарион

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Тема
Языковой скандал
Персона
Ирина Фарион
Место
Украина
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de lik
de lik
это что за шалава? Сразу видно, что шкварок переела А если ей в рыло сразу? Давай, кастрюля, вали на трассу, там тебя быстро евроценностям научат
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Эту конченную блядь за её желание подарить москалям наследство Руси русский язык, чтоб они и дальше на своём мокшанском себя не выдав на наследство Руси претендовали, голой в смоле и перьях обвалять и за пределы Украины к москалям выгнать, на кого работает с теми пусть и живет
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Во начнется веселуха если хохлы начнут друг-другу в морду давать по каждому поводу. А ведь начнут скоро, если уже не начали
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