УкрEngРус
ГлавнаяБлоги

"Снежный кускус": появились подробности о надвигающемся на Украину циклоне

2.8тЧитать новость на украинском

На территорию Украины надвигается циклон, погода резко изменится 8 февраля.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"За сутки циклон пройдет путь из Италии в Украину и начнет засыпать, заливать и задувать", - написала она.

По прогнозу синоптика, сначала непогода коснется юго-запада и центра страны, а ближе к вечеру накроет большую часть Украины.

Новости
"Мартина" идет: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

Диденко также добавила, что уже на фоне небольших и умеренных минусов начал летать "снежный кускус или манка".

Как сообщал "Обозреватель", Украину накроет снежный шторм.

Место
Украина
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости