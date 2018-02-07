"Снежный кускус": появились подробности о надвигающемся на Украину циклоне

На территорию Украины надвигается циклон, погода резко изменится 8 февраля.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"За сутки циклон пройдет путь из Италии в Украину и начнет засыпать, заливать и задувать", - написала она.

По прогнозу синоптика, сначала непогода коснется юго-запада и центра страны, а ближе к вечеру накроет большую часть Украины.

Диденко также добавила, что уже на фоне небольших и умеренных минусов начал летать "снежный кускус или манка".

Как сообщал "Обозреватель", Украину накроет снежный шторм.