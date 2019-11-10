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10 ноября • обновлено в 10:36
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Снесло потоком воздуха: в Харькове мужчина умер страшной смертью

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В поселке Песочин в Харьковской области мужчина попал под колеса поезда.

Инцидент произошел в субботу, 9 ноября, около 00:10. Сообщение о ЧП поступило от машиниста пассажирского поезда, передает пресс служба полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Мужчина попал под колеса поезда

Мужчина попал под колеса поезда

hk.npu.gov.ua

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Предварительно, 56-летний мужчина переходил через мост, когда его снесло с ног потоком воздуха. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Мужчина переходил через мост, когда его снесло с ног потоком воздуха

Мужчина переходил через мост, когда его снесло с ног потоком воздуха

hk.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве поезд насмерть сбил мужчину, который шел по тоннелю неподалеку от станции "Рубежовский".

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Место
Украина Харьков
Теги
поезд смерть
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