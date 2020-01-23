Снега не ждите: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине на пятницу

По прогнозам синоптика, украинцам не стоит ждать снега и морозов в ближайшее время.

В пятницу, 24 января, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода. Об этом сообщила Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Лишь в Житомирской и Киевской областях небо затянет облаками, а на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине есть вероятность небольшого дождя или мокрого снега.

"Температура воздуха ближайшей ночью 0-5 мороза, на востоке и в горах местами до -7 градусов, завтра днем ​​в Украине 0-5 градусов тепла", – отметила Диденко.

В Киеве 24 января ожидается облачная погода, без осадков. Ветер западный, 5-12 м/с, порывистый. Ночью около нуля, днем +​​1...+3 градуса.

Синоптик напомнила, что год назад в этот день в Киеве шел сильный снег и было 6-9 градусов мороза.

Ранее OBOZREVATEL писал, что февраль 2020 года обещает такую же аномально теплую погоду в Украине, как и в первые два месяца зимы.

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