Снег и мороз до -16: синоптики уточнили прогноз по похолоданию в Украине

В среду, 9 января, в Украине будет сохраняться снежная и морозная погода.

В восточных областях ожидается умеренный, в западных областях – небольшой (ночью на Закарпатье сильный) снег; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр. Температура ночью 11-16°, в западных, восточных, Днепропетровской областях 5-10° мороза; днем 4-9° мороза, на Прикарпатье, Закарпатье и юге страны 1-6° мороза, в Крыму и на юге Одесской области 0-5° тепла.

В Киеве 9 января без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 12-14°, днем 7-9° мороза.

На курортах Египта также становится холоднее. В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде температура воздуха днем не превышает +20°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.