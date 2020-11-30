Снег и до 9 мороза: появился свежий прогноз в Украине на первый день зимы. Карта
Холоднее всего будет в западных областях
В некоторых регионах "минусы" ожидаются даже днем
Погода в Украине во вторник, 1 декабря, днем будет прохладной, а ночью ударит существенный мороз.
По данным Украинского гидрометцентра, ветер ожидается восточный, северо-восточный 7-12 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Мокрый снег пойдет ночью и днем в северных, центральных и частично южных областях.
Температура воздуха ночью 0 до 3 мороза, на юге – +1...+3, на западе – от 4 до 9 мороза.
Днем по стране ожидается от 0 до 4 тепла, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях – до 1 мороза.
Погода в Киеве 1 декабря будет солнечной, днем от 1 мороза до 1 тепла, ночью – -2...-4.
Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал в Украине зимнее "бабье лето".