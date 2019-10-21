"Загрязнения нет!" Синоптики дали объяснение смога в Украине

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского заверили, что в украинских городах якобы нет смога, поскольку в воздухе превышено содержание опасных веществ.

Соответствующее заявление появилось на сайте организации.

"Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, как головная организация по вопросам методического руководства сетью наблюдений за химическим загрязнением окружающей среды сообщает, что по данным наблюдений сети гидрометеорологических организаций концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах", – сказано в сообщении.

Синоптики дали объяснение смога в Украине Информатор

В частности, отмечается, что в Киеве максимальные разовые концентрации оксида углерода на стационарных постах колебались в пределах 0,4-1,0 ПДК (предельно допустимая концентрация), в Виннице – 0,3-0,4 ПДК, в Харькове – 0,3-0, 8 ПДК, в Кропивницкому – 0,6 ПДК.

Эксперты заверили, что за последние дни концентрации оксида углерода, которые характеризовались, как высокие, на сети мониторинга гидрометслужбы не зарегистрированы.

"Осенние погодные условия – туманы, наличие приземных инверсий, когда при земли образуется задерживающий слой воздуха, могут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Но по данным наблюдений на сети мониторинга гидрометслужбы в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировано", – добавили в обсерватории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украине зафиксирован самый высокий уровень концентрации угарного газа (СО), наравне с промышленными районами Китая или США.

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