СМИ нашло у мужа-пенсионера судьи КС квартиру в Киеве за 13 млн гривен

Муж судьи Конституционного суда Ирины Завгородней Сергей в июле купил 3-комнатную квартиру в Киеве за почти 13 миллионов гривен.

Об этом сообщили журналисты Bihus.Info. Жилье площадью 124 квадратных метров расположено в элитном комплексе "Новопечерские Липки".

По данным издания, в 2018-м Завгородний уже покупал квартиру в "Новопечерских Липках" в соседнем доме комплекса. Тогда 54 квадратных метра якобы обошлись ему в 1,3 миллиона гривен, хотя сейчас цены на аналогичные квартиры в этом же доме стартуют с почти 4 миллионов гривен.

Журналисты отметили, что согласно декларации жены судьи за 2019 год, Завгородний получил за год 75 тысяч гривен пенсии от Пенсионного фонда в Москве (он является гражданином России), 1,8 млн гривен от продажи меньшей квартиры и 700 тысяч гривен – от продажи авто.

Автомобиль Завгородний сразу же обновил, приобретя новый BMW X4 за 1.6 миллионов гривен.

Если верить последней электронной декларации Завгородней, ее зарплата в прошлом году составила более 4 миллионов гривен.

Еще почти три миллиона гривен Завгородней якобы подарила ее 81-летняя мать Мария Романчак. В наличности судья держит 120 тысяч долларов и 2,8 миллионов гривен.

Напомним, что Конституционный Суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирования. После этого Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло реестр электронных деклараций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАБУ назвали решение КС "политическим", а также добавили, что таким образом суд якобы намерен защитить своих судей, чье недостоверное декларирование исследуется в уголовных производствах.

Теперь, уточнили в ведомстве, все уголовные дела по данной статье должны быть закрыты.