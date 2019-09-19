"Смешайся с землей!" Ветеран АТО вызвала ажиотаж песней для врага. Видео

Ветеран войны на Донбассе Анастасия Шевченко (СТАСІК) выпустила клип на песню "Колискова для ворога", который собрал уже множество одобрительных отзывов.

Видео опубликовали на официальном YouTube-канале исполнительницы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Меня зовут СТАСІК, и у меня есть что сказать о войне", – написала певица в Facebook, представив свою третью песню.

Исполнительница призналась, что глубоко в душе чувствует жалость к оккупантам. "Когда видишь, как люди приходят умирать в чужую страну – понимаешь, как плохо им живется в своей. Им легче вечно спать в чужой земле, чем жить на своей. Поэтому сегодня я пою колыбельную для врага", – пояснила она.

Отметим, в самой песне, слова которой написала Шевченко, прозвучали сильные строки: "Ти ж хотів землі цієї, Тож тепер змішайся з нею, Станеш сам моєй землею. Спи".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко выпустила видео на песню "Ніж", в котором она рассказывает о том, что чувствовать боль — не стыдно и никто не должен скрывать это чувство.

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