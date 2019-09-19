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19 сентября • обновлено в 18:43
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"Смешайся с землей!" Ветеран АТО вызвала ажиотаж песней для врага. Видео

1.5т Читать материал на украинском

Ветеран войны на Донбассе Анастасия Шевченко (СТАСІК) выпустила клип на песню "Колискова для ворога", который собрал уже множество одобрительных отзывов.

Видео опубликовали на официальном YouTube-канале исполнительницы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Меня зовут СТАСІК, и у меня есть что сказать о войне", – написала певица в Facebook, представив свою третью песню.

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"Смешайся с землей!" Ветеран АТО вызвала ажиотаж песней для врага. Видео

Исполнительница призналась, что глубоко в душе чувствует жалость к оккупантам. "Когда видишь, как люди приходят умирать в чужую страну – понимаешь, как плохо им живется в своей. Им легче вечно спать в чужой земле, чем жить на своей. Поэтому сегодня я пою колыбельную для врага", – пояснила она.

Отметим, в самой песне, слова которой написала Шевченко, прозвучали сильные строки: "Ти ж хотів землі цієї, Тож тепер змішайся з нею, Станеш сам моєй землею. Спи".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко выпустила видео на песню "Ніж", в котором она рассказывает о том, что чувствовать боль — не стыдно и никто не должен скрывать это чувство.

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Тема
АТО на Донбассе
Персона
Анастасия Шевченко
Место
Украина
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Комментарии
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Что за репертуар у вас? Надо что нибудь массовое петь, современное. Трали-вали, тили-тили, это нам не тили-тили, это мы не трали-вали...
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3
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Pavlov Dmiyty, Ну , а что Вы хотели, тут по физиономии все ясно.
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0
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филипп филипыч
филипп филипыч
1.9 тыс подписчиков и 20 тыс просмотров. этот стасик нехило хайпанулся на патриотах и всяких обозах))
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2
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филипп филипыч
филипп филипыч
и 4 видео за время))
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3
1
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Это она или он в смерительной рубашке на фото?
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2
1

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